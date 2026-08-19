Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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19.08.2026 21:02:30
Stripe to buy start-up OpenRouter in $8bn deal
Payment processor’s largest-ever acquisition is part of broader effort to expand into AI economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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