Strive A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Strive A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strive A ein Ergebnis je Aktie von -3,420 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strive A 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at