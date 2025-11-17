Strive legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Strive lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strive ein EPS von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 670,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at