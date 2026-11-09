Strive präsentierte Quartalsergebnisse

Strive hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 5,24 USD gegenüber -6,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 172,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at