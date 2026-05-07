Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Übernahmefantasie
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07.05.2026 17:45:00
Ströer-Aktie gefragt: Kaufangebot-Spekulationen treiben den Kurs
Auslöser der Rally sind Gerüchte über ein Kaufangebot: Der Werbevermarkter Ströer steht Kreisen zufolge vor einem Übernahmeangebot. Die US-Investmentfirmen I Squared und Blackstone bereiteten eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich je Aktie vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuletzt lag der Aktienkurs des Unternehmens nach Bekanntwerden der Neuigkeiten etwas unter 40 Euro.
Ströer werde dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet, hieß es in den Kreisen weiter. Im April hatte die Agentur über Interesse der beiden Investoren am Kernwerbegeschäft des Unternehmens berichtet. Diesen Plan hätten I Squared und Blackstone aufgegeben und wollten nun die ganze Firma. Auch wenn sich beide einem Angebot für Ströer näherten, gebe es keine Gewissheit dafür. Die beiden Investmentfirmen hätten sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen, während der Werbevermarkter nicht unmittelbar für einen Kommentar zu erreichen gewesen sei, hieß es weiter.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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