Blackstone Aktie

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WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072

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Kein Kaufangebot 20.05.2026 17:04:00

Ströer-Aktie im Blick: Übernahmefantasie nach Blackstone-Rückzug gedämpft

Ströer-Aktie im Blick: Übernahmefantasie nach Blackstone-Rückzug gedämpft

Blackstone hat laut einem Agenturbericht kein Interesse an einer Übernahme des Außenwerbers Ströer.

Wie Bloomberg berichtet, hat sich der US-Finanzinvestor aus einer Investorengruppe mit I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme des MDAX-Konzerns in Erwägung gezogen hat.

Das Konsortium hatte erwogen, rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer zu bieten, wie die Agentur Anfang des Monats berichtet hatte. I Squared prüfe nun die nächsten Schritte.

Ein Sprecher von Ströer lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab, ebenso Blackstone. I Squared kommentierte den Sachverhalt laut Bloomberg ebenfalls nicht.

Die Ströer-Aktie, die am Dienstag knapp 11 Prozent verloren hat, fällt sie am Mittwoch via XETRA zeitweise um 0,12 Prozent auf 34,46 Euro.

Die Blackstone-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 1,02 Prozent höher bei 115,43 US-Dollar.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

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Weitere Links:

Ströer-Aktie fester: Blackstone und I Squared wittern wohl eine Chance
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Ströer-Aktie fest: Wachstum stabil, Profitabilität leicht rückläufig

Bildquelle: John Hanson Pye, Shutterstock.com,STRÖER

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