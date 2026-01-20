Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Lebensplanung
|
20.01.2026 11:21:42
Ströer-Aktie im Minus: Ströer-Co-CEO Schmalzl plant Amtszeit nicht zu verlängern
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Schmalzl den Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Vilanek und Co-CEO Udo Müller darüber informiert, "aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung" für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Das Unternehmen werde sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied machen.
Via XETRA notiert die Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern. Via XETRA notiert die Ströer-Aktie zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 35,50 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: STRÖER
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
