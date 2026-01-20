Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

Lebensplanung 20.01.2026 11:21:42

Ströer-Aktie im Minus: Ströer-Co-CEO Schmalzl plant Amtszeit nicht zu verlängern

Ströer-Aktie im Minus: Ströer-Co-CEO Schmalzl plant Amtszeit nicht zu verlängern

Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Schmalzl den Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Vilanek und Co-CEO Udo Müller darüber informiert, "aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung" für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Das Unternehmen werde sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied machen.

Via XETRA notiert die Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern. Via XETRA notiert die Ströer-Aktie zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 35,50 Euro.

DOW JONES

19.01.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Ströer Outperform Bernstein Research
14.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
