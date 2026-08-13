Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Ausblick bestätigt
|
13.08.2026 11:15:46
Ströer-Aktie klettert: Umsatz legt im zweiten Quartal merklich zu
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 542 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 4,2 Prozent und beschleunigte sich damit gegenüber dem ersten Quartal, als das organische Umsatzplus noch bei 1,1 Prozent gelegen hatte.
Das nach Umsatz größte Segment OOH Media verzeichnete ein nominales Umsatzwachstum um 10 Prozent auf 271 Millionen Euro. Digital & Dialog Media wuchs um 17 Prozent auf 245 Millionen Euro. DaaS & E-Commerce bremste dagegen.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3 Prozent auf 154 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 29,7 Millionen Euro und damit 8 Prozent weniger als im Vorjahr.
Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.
Im dritten Quartal soll der Umsatz im Segment OOH Media im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Digital & Dialog Media wird voraussichtlich vergleichbar wie im zweiten Quartal wachsen. Einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet Ströer für das Segment DaaS & E-Commerce.
Die Ströer-Aktie steigt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,5 Prozent auf 40,50 Euro.
DOW JONES
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