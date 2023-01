Ströer-Aktie legt zu: Ströer steigert Außenwerbeumsätze bis November deutlich stärker als der Markt

Der Werbevermarkter Ströer hat in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres deutlich stärker abgeschnitten als der gesamte Außenwerbemarkt in Deutschland.

Während die gesamte Außenwerbung um 2,7 Prozent zugelegt habe, sei Ströers Außenwerbeumsatz in Summe zweistellig gestiegen, hieß es von den Kölnern am Freitag. Der gesamte Werbemarkt - also inklusive TV-, Print- und Onlinewerbung - schrumpfte den Schätzungen des Marktforschers Nielsen zufolge im gleichen Zeitraum um 3,1 Prozent. Ströer rechnet laut der Mitteilung trotz rezessiver Tendenzen in Deutschland auch für das Jahr 2023 mit einer positiven Unternehmensentwicklung.

Im XETRA-Handel geht es am Freitag für die im MDAX notierte Ströer-Aktie zeitweise um 3,69 Prozent auf 48,36 Euro hoch.

