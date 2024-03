Ströer-Aktie leichter: Ströer will unveränderte Dividende ausschütten

Da das Unternehmen auch in den kommenden Jahren "nachhaltig und profitabel wachsen" werde, werde der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie vorgeschlagen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Köln mit. Analysten hatten im Durchschnitt mehr auf dem Zettel.

2024 soll das Umsatzwachstum aus eigener Kraft - wie bereits bekannt - spürbar über dem Vorjahresniveau von plus 7,5 Prozent zulegen. Für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) prognostiziert der Ströer-Vorstand ein Wachstum in etwa auf dem selben Niveau. Stärker soll der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) zulegen.

Die Ströer-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 1,94 Prozent auf 55,50 Euro nach.

