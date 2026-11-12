Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Drittes Quartal
|
12.11.2026 09:27:00
Ströer-Aktie mit Plus: Werbevermarkter hält an Jahreszielen fest
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Das nach Umsatz größte Segment OOH Media verzeichnete ein Umsatzwachstum um 3,6 Prozent auf 245 Millionen Euro. Digital & Dialog Media wuchs um 16 Prozent auf 239 Millionen Euro. Der Umsatz im Segment DaaS & E-Commerce war dagegen rückläufig.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 148 Millionen Euro von 147 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro nach knapp 30 Millionen im Vorjahr.
Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.
Die Ströer-Aktie liegt im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent im Plus bei 38,74 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.11.26
|KORREKTUR: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung (dpa-AFX)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Ströer-Aktie mit Plus: Werbevermarkter hält an Jahreszielen fest (Dow Jones)
|
12.11.26
|Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung (dpa-AFX)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|39,16
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.