Ströer Aktie

Ströer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Drittes Quartal 12.11.2026 09:27:00

Ströer-Aktie mit Plus: Werbevermarkter hält an Jahreszielen fest

Ströer-Aktie mit Plus: Werbevermarkter hält an Jahreszielen fest

Ströer hat im dritten Quartal den Umsatz weiter gesteigert und etwas weniger verdient. Der Außenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Das nach Umsatz größte Segment OOH Media verzeichnete ein Umsatzwachstum um 3,6 Prozent auf 245 Millionen Euro. Digital & Dialog Media wuchs um 16 Prozent auf 239 Millionen Euro. Der Umsatz im Segment DaaS & E-Commerce war dagegen rückläufig.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 148 Millionen Euro von 147 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro nach knapp 30 Millionen im Vorjahr.

Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

Die Ströer-Aktie liegt im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent im Plus bei 38,74 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ströer-Aktie im Blick: Übernahmefantasie nach Blackstone-Rückzug gedämpft
Ströer-Aktie klettert: Umsatz legt im zweiten Quartal merklich zu
Ströer-Aktie: Rückschlag stellt 21-Tage-Linie auf die Probe

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Analysen
11:05 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
11.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 39,16 0,46% Ströer SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen