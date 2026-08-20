Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Im Abwärtssog
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20.08.2026 12:49:00
Ströer-Aktie: Rückschlag stellt 21-Tage-Linie auf die Probe
Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Ströer-Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt. Zeitweise geht es via XETRA 3,13 Prozent auf 39,00 Euro nach unten.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: STRÖER
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|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
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|13.08.26
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|13.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
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|14.08.26
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