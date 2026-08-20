Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Im Abwärtssog 20.08.2026 12:49:00

Ströer-Aktie: Rückschlag stellt 21-Tage-Linie auf die Probe

Ströer-Aktie: Rückschlag stellt 21-Tage-Linie auf die Probe

Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt.

Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Ströer-Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt. Zeitweise geht es via XETRA 3,13 Prozent auf 39,00 Euro nach unten.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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