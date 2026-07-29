Ströer-Aktie springt nach Medienbericht über mögichen Investoren-Einstieg auf höchsten Stand seit Mai

Die Aktien von Ströer haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen Medienbericht über einen möglichen Einstieg von Finanzinvestoren bei dem Spezialisten für Außenwerbung reagiert.

Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte Mai und notierten zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 39,76 Euro.

Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtet, wollen I Squared Capital und InfraVia Capital Partners die Kontrolle über den Digitalvermarkter übernehmen. Die beiden Finanzinvestoren sollen sich bereits mit den Großaktionären Udo Müller und Dirk Ströer SECo grundsätzlich auf einen Einstieg verständigt haben. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liege bislang nicht vor.

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FRANKFURT (dpa-AFX)