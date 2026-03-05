Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

05.03.2026 07:43:38

Ströer mit leichtem Umsatzwachstum im Rahmen der Erwartungen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und den Umsatz moderat gesteigert. Das operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Die Erlöse stiegen auf Basis vorläufiger Zahlen leicht auf rund 2,08 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Im Vorjahr wurden hier 2,05 Milliarden Euro verbucht. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verdiente Ströer 626 Millionen Euro und damit rund so viel wie im Vorjahr. Die Ergebnisse entsprachen den Erwartungen von Analysten.

Die endgültigen Zahlen will Ströer am 23. März veröffentlichen./err/stk

