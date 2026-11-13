Ströer SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ströer SE ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ströer SE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 513,0 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ströer SE 491,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at