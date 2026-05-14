Ströer SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ströer SE äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 495,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ströer SE 475,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at