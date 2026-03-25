Ströer SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ströer SE hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Ströer SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ströer SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 603,3 Millionen EUR im Vergleich zu 586,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,25 EUR. Im Vorjahr waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,08 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,05 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at