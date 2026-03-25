Stroeer SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Stroeer SE hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Stroeer SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 702,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 625,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Stroeer SE hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,630 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,630 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,34 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at