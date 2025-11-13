Stroeer SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stroeer SE hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stroeer SE 0,170 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 574,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at