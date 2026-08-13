Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
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13.08.2026 07:24:39
Ströer verdient operativ mehr als erwartet - Prognose bestätigt
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat im zweiten Quartal etwas besser als von Experten erwartet abgeschnitten. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog in den drei Monaten bis Ende Juni um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 154 Millionen Euro an, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem stagnierenden operativen Gewinn gerechnet. Der Erlös kletterte im zweiten Quartal um rund sieben Prozent auf 542 Millionen Euro nach oben. Der Umsatzanstieg fiel etwas besser als von Experten prognostiziert aus. Für das laufende Jahr stellt das Management weiter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet./zb/stk
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