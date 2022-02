Ströer will oberes Ende seiner Ergebnis-Prognose für 2021 schaffen

KÖLN (dpa-AFX) - Ein Umsatzsprung bei seiner digitalen Außenwerbung (Digital Out-Of-Home; DOOH) im Schlussquartal hat den Außenwerber Ströer (Ströer SECo) zu einer konkreteren Ergebnis-Prognose motiviert. Der Vorstand erwarte nun für das abgeschlossene Jahr "Ergebnisse am oberen Ende unseres kommunizierten Ausblicks", teilte das Unternehmen am Mittwoch in Köln mit. Bislang rechnete das Management mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) zwischen 490 und 510 Millionen Euro. Nach dem Bekanntwerden der Nachricht stieg die Ströer-Aktie um fast 5 Prozent und lag damit an der Spitze im MDax.

Zudem teilte Ströer mit, dass der Erlös der Sparte rund um digitale Außenwerbung in den drei Monaten bis Dezember um mehr als 50 Prozent gestiegen sei. Dabei habe sich das Volumen von deutschen Werbekunden auf Premium-Werbeflächen nahezu verdoppelt. Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2021 will Ströer am 3. März veröffentlichen. Am 30. März soll der Geschäftsbericht folgen./ngu/stk