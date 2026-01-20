Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

20.01.2026 11:28:38

Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied begeben. Christian Schmalzl, aktueller Co-Chef des Unternehmens, will nach Ablauf seiner Amtszeit im Sommer 2028 nicht noch einmal verlängern. Der Manager stehe für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Schmalzl habe persönliche Gründe im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung geltend gemacht. Ströer will nun ein neues Vorstandsmitglied suchen. Die im MDAX notierte Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum; das Papier lag zuletzt gut ein halbes Prozent im Minus./tav/mis

