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08.09.2026 12:30:38
Strom-Sabotage: Polizei nimmt Verdächtigen fest
WEISWEILER (dpa-AFX) - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei den 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach dpa-Informationen fiel der Mann der Polizei in der Nähe des Kraftwerks Weisweiler bei Aachen auf./mhe/DP/stw
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