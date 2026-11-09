DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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09.11.2026 13:31:00
Strom und Gas vom Verbund gibt es nun auch bei der Post
Im Kern erhofft sich der Verbund damit mehr Kunden, denn auch mit einem Vertrag bei der Post wird man Verbund-Kunde. Die Post wiederum kann nach Brief und Paketen, Mobilfunk und Bankgeschäften eine weitere Dienstleistung anbieten. Nach der Hausnummer, Kontonummer und Telefonnummer solle nun auch die Energie-Zählernummer mit der Post assoziiert werden, sagte Oblin. Der Vertrag über die Post sei zwar auch online verfügbar, aber der Großteil der Kundenkontakte werde voraussichtlich am Schalter stattfinden. Er gehe von einer "Größenordnung" von 100.000 Kunden in den nächsten Jahren aus.
Staatssekretärin Elisabeth Zehetleitner (ÖVP) hofft, dass dadurch mehr Menschen den Strom- und Gasanbieter wechseln werden - insbesondere die, die sich im Internet nicht zu Hause fühlen. Denn es sei zwar für manche eine Frage der Bequemlichkeit, den Anbieter zu behalten. Aber sehr viele Menschen würden durch die Unsicherheit, ob sich ein Wechsel lohnt bzw. das fehlende Vertrauen in kleinere Anbieter abgehalten.
Stromtarif mit Neukundenbonus sehr günstig
Der bei der Post angebotene Tarif beträgt bei Strom inklusive Mehrwertsteuer (nur für den Strom, ohne Netzgebühren und andere Abgaben) 18,12 Cent/KWh plus rund 86 Euro Jahres-Grundpreis. Im ersten Vertragsjahr gibt es aber einen Rabatt von knapp einem Drittel, womit der Arbeitspreis auf 12,41 Cent/KWh und der Grundpreis auf knapp 60 Euro im Jahr fällt. Dieses Angebot ist laut E-Control-Tarifrechner derzeit sehr günstig.
Bei Gas gibt es keinen Neukundenrabatt, das Angebot liegt bei 10,56 Cent/KWh Arbeitspreis und 86 Euro Jahres-Grundpreis. Hier gibt es laut E-Control-Rechner aktuell auch günstigere Angebote. Die Verbund-Post-Kooperation könne aber ohnehin nicht immer den günstigsten Tarif anbieten, es gehe um "ein Qualitätsprodukt, zu dem Kunden Vertrauen haben können", sagte Oblin.
Aus Sicht des Verbund ist die Zusammenarbeit eine Vertriebskooperation. Der Verbund garantiert den Preis für 12 Monate und auch die Rabatte, so Strugl. Es gebe eine Provision für die Post für Vertragsabschlüsse, die laut Oblin im Centbereich "eher hinter dem Komma" liege. Derzeit gehe es vor allem darum, die neue Marke zu etablieren, mittelfristig habe man ein "marktübliches Kooperationsmodell" vereinbart.
Postberater geschult, aber nicht neutral
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post müssten zwar inzwischen ein breites Portfolio an Produkten kennen und Kunden erklären, seien dafür aber entsprechend geschult, sagte Oblin. Nachdem das klassische Geschäft mit Briefen rückläufig sei und alles daran gesetzt werde, auch die Pakete direkt, ohne Umweg über die Filialen, zum Kunden zu bringen, gebe es Kapazität für die zusätzliche Beratungszeit. Am "Montagmorgen um acht Uhr knapp vor Weihnachten" sei vielleicht nicht günstig für einen entspannten Schaltertermin, so Oblin, aber es gebe auch ruhigere Phasen mit mehr Zeitpolster.
Auf Basis des Energiekostenrechners werden die Post-Bediensteten für die Kunden ausrechnen, ob sich ein Wechsel zur Post lohnt. Aber "wir sind kein neutraler Energievermittler, der das günstigste Produkt vermittelt", räumte Oblin ein. Teil des Services sei aber auch, dem Kunden den Umstieg abzunehmen und klarzumachen, "es gibt keinen Ruckler in der Steckdose".
tsk/cri
ISIN AT0000746409 DE0005552004 WEB http://www.verbund.com http://www.deutschepost.de
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