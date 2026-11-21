HEIDELBERG (dpa-AFX) - Verbraucherinnen und Verbraucher mit Grundversorgungstarifen müssen rund um den Jahreswechsel vielerorts mehr für Strom und Gas zahlen. Das geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor.

"Die seit Beginn des Iran-Kriegs im März 2026 stark gestiegenen Großhandelspreise für Gas und Strom wirken sich erst jetzt auf die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher aus", sagt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Anders als bei Spritpreisen reagierten die Preise für Gas und Strom verzögert auf höhere Einkaufspreise. Ein Überblick.

Wie entwickeln sich die Strompreise ?

Bei Strom haben die regionalen Grundversorger laut Verivox für Dezember, Januar und Februar bislang 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich 8 Prozent angekündigt. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden entspreche das Mehrkosten von rund 128 Euro im Jahr. "Von den steigenden Preisen sind hochgerechnet etwa 3,7 Millionen Haushalte betroffen, die noch in der örtlichen Stromgrundversorgung beliefert werden", heißt es.

Zuletzt haben unter anderem EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova bekanntgegeben, ihre Strompreise anzuheben.

Warum wird Strom teurer?

Ursache sind laut Verivox gestiegene Beschaffungskosten im Großhandel sowie höhere Stromnetzentgelte. Eine gute Nachricht gibt es aber für Kunden: Die geplante Stromsteuersenkung könnte den Anstieg etwas abfedern. "Wird die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh rechnerisch rund 93 Euro brutto im Jahr." In den bisher angekündigten Preisänderungen sei dies bislang nicht berücksichtigt.

Was erwartet Gas-Kunden?

Gas verteuert sich für viele Verbraucher nach Angaben von Verivox noch stärker. Für Dezember, Januar und Februar haben demnach bisher 361 regionale Grundversorger Gaspreiserhöhungen von durchschnittlich rund 14 Prozent angekündigt. Ein Haushalt im Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch muss mit Mehrkosten von durchschnittlich rund 370 Euro im Jahr rechnen. Etwa 1,9 Millionen Haushalte sind betroffen.

Kürzlich haben unter anderem die Gasag, Eon (EON SE), EWE und EnBW Preiserhöhungen für Gas angekündigt.

Warum steigen die Preise?

Hauptursache sind Verivox zufolge ebenfalls gestiegene Beschaffungskosten. Seit Jahresbeginn haben sich die Großhandelspreise für Gas demnach nahezu verdreifacht. Zum Jahreswechsel steigen zudem die Gasnetzentgelte.

"Seit dem Wegfall der russischen Gaslieferungen per Pipeline ist Deutschland stärker auf die Lieferung von verflüssigtem Erdgas angewiesen. Der Krieg im Iran hat die Preise dafür weltweit steigen lassen. Das wirkt sich nun auf die Heizkosten aller Haushalte aus, die mit Erdgas heizen", sagt Storck.

Was heißt Grundversorgung?

Haushalte beziehen immer dann Strom und Gas in der Grundversorgung, wenn sie keinen besonderen Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen haben. Grundversorger ist immer derjenige Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefert. Laut Bundesnetzagentur bezieht gut ein Fünftel der Haushalte Strom über die Grundversorgung, bei Gas gut jeder Sechste. Verivox zufolge gibt es rund 700 Strom- und 800 Gas-Grundversorger.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, nicht dauerhaft im Grundversorgungstarif zu bleiben. "In den Grundversorgungstarifen sind die Preise hoch. Der Wechsel rechnet sich in der Regel." Auch Grundversorger bieten demnach meist deutlich günstigere Sondertarife an. Grundversorgungsverträge könnten jederzeit mit zwei Wochen Kündigungsfrist beendet werden./cr/DP/zb