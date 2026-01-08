|
08.01.2026 11:44:38
Stromausfall am Bremer Flughafen - Verspätungen und Ausfälle
BREMEN (dpa-AFX) - Flugzeuge können wegen eines Stromausfalls am Bremer Flughafen derzeit nur verspätet abheben oder fallen aus. Die Sicherheitskontrolle für Passagiere sei außer Betrieb, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. "Ankommende Flugzeuge konnten und können wie geplant am Flughafen Bremen landen."
Am Vormittag rauchte es in einem Generatorenraum. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mitarbeiter aktivierten eine separate Stromversorgung, um den Flugbetrieb sicherzustellen.
Bei dem Einsatz wurde nach Angaben des Flughafens ein Elektriker verletzt und medizinisch versorgt. Der Stromausfall betrifft nur einige Bereiche des Flughafens. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar./miu/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.