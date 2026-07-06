06.07.2026 05:49:39

Stromausfall im Januar - Expertenkommission legt Bericht vor

BERLIN (dpa-AFX) - Welche Lehren in Berlin aus dem tagelangen Stromausfall Anfang des Jahres gezogen werden sollten, will eine Expertenkommission am Montag (ab 11.30 Uhr) erläutern. Die Kommission wurde bereits Ende Januar vom Senat eingesetzt, sie stellt im Roten Rathaus ihren Bericht vor. Dabei geht es insbesondere um einen besseren Schutz der Berliner Bevölkerung vor und während solcher Ereignisse.

Bei dem längsten Stromausfall in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg waren insgesamt rund 100.000 Menschen betroffen, viele mussten mitten im Winter tagelang komplett ohne Strom und Heizung klarkommen.

Brandanschlag legte die Stromversorgung lahm

Hintergrund des Ausfalls war ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Berlin rief danach eine sogenannte Großschadenslage aus.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte bereits kurz nach dem Blackout angekündigt, es müsse geprüft werden, wo sich Abläufe optimieren ließen. Die Expertengruppe soll Einschätzungen zu künftigen Risiken und Handlungsempfehlungen abgeben.

Zu der Gruppe gehören der Vorstandsvorsitzende der Charité, Heyo Kroemer, die frühere Bahn-Managerin Sigrid Nikutta, der ehemalige Berliner Feuerwehrchef Albrecht Broemme und der frühere Brigadegeneral der Bundeswehr, Uwe Nerger./ah/DP/nas

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