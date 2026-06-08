Stromausfall in Reutlingen - Polizeihund sucht nach Spuren

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach dem Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden ist der Brandort mit einem Polizeihund abgesucht worden. Der Brandmittelspürhund könne erschnüffeln, ob Brandbeschleuniger benutzt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Er sei ein Helfer bei der Spurensuche. Es gebe auch technische Geräte dafür.

In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt. Der Strom fiel für mehrere Stunden in Teilen Reutlingens aus. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es Hinweise auf Brandstiftung in dem Umspannwerk. Auch Stunden nach dem Brand waren rund 7.600 Haushalte oder rund 30.000 Menschen nicht zurück am Netz./bak/DP/stw