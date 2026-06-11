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11.06.2026 07:30:38
Stromausfall Reutlingen: Alle Betroffenen wieder am Netz
REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach dem großflächigen Stromausfall infolge eines Brands in einem Umspannwerk in Reutlingen sind alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Seit dem späten Mittwochabend seien auch die restlichen rund 50 betroffenen Gewerbekunden wieder versorgt, teilten die Netzbetreiber FairNetz und Netze BW gemeinsam mit. Einen Tag zuvor waren durch provisorische Netzstrukturen bereits die privaten Haushalte wieder angeschlossen.
Zu dem Brand kam es in der Nacht zum Montag. Nachdem ein Transformator ausgefallen war, fiel kurze Zeit später die gesamte Anlage aus, wie es von den Betreibern hieß. Die Störung weitete sich auf große Teile des Reutlinger Stadtgebiets aus. In der Spitze waren nach eigenen Angaben rund 20.000 Haushalte im Netzgebiet der FairNetz betroffen. Auch ein Krankenhaus sowie zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe waren zwischenzeitlich ohne Strom.
Brandstiftung als Ursache vermutet
Die Ermittler von Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Stuttgart gehen mittlerweile von einem oder mehreren Tätern aus. Diese seien nach derzeitigem Stand auf das Gelände eingedrungen und hätten an mehreren Stellen Feuer gelegt - unter Verwendung eines Brandbeschleunigers, der am Tatort sichergestellt und im LKA untersucht wurde. Insgesamt fanden sich demnach drei verschiedene Brandstellen, Zaun und Gelände vor der Anlage waren beschädigt. Ein Bekennerschreiben gibt es laut LKA bislang nicht./mah/DP/stw
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