Strommast in Brand gesetzt: Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Tesla-Anschlag

Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla -Werks in Grünheide reklamiert eine linksextremistische Gruppe die Tat für sich. Nun zieht die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich. Demnach bestehe der Anfangsverdacht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.