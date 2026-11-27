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27.11.2026 15:19:39
Stromnetzausbau Ostsachsen - 4,2 Milliarden Euro eingeplant
DRESDEN (dpa-AFX) - Mit Milliardeninvestitionen soll das Stromnetz in Dresden und Ostsachen für die Zukunft flottgemacht werden. Bis 2045 könnte sich die benötigte elektrische Leistung im Großraum Dresden auf rund 3.400 Megawatt verdoppeln, wie der Verteilnetzbetreiber SachsenNetze mitteilte.
"Die aktuellen Pläne zeigen, dass wir 70 Prozent unserer Leitungen, Umspannwerke und Netzstationen in der Hoch-, Mittel- und Niederspannung voraussichtlich neu bauen, verstärken oder erneuern müssen", sagte Steffen Heine, Geschäftsführer der SachsenNetze.
Darum sieht der Verteilnetzbetreiber bis 2045 Investitionen von rund 4,2 Milliarden Euro vor und plant umfangreiche Maßnahmen an etwa 7.000 Kilometern Stromnetz und zahlreichen Ortsnetzstationen und Umspannwerken. SachsenNetze betreibt die Stromnetze der Landeshauptstadt Dresden sowie große Teile der Netze in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge./jan/DP/mis
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