Strompreis für illwerke vkw-Kunden soll 2026 sinken

Laut Angaben des Vorarlberger Landesenergieversorgers illwerke vkw sollen 2026 die Gesamtstromkosten für Haushaltskunden mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) um rund 80 Euro brutto sinken. Bei Erdgas gehe man von einer Steigerung um 15 Euro brutto pro Jahr aus. Bei der Photovoltaik-Einspeisung gebe es ab 1. Jänner neue, variable Tarife, hieß es am Freitag in einer Aussendung. 2026 bringt zudem das Ende des günstigeren Nachtstrom-Tarifs.

Mit der Festlegung der Netzentgelte und der im Nationalrat beschlossenen Senkung der Steuern und Abgaben auf Energielieferung sei nun klar, wie sich die Strompreise 2026 entwickeln werden. Die Stromnetztarife für Haushalte werden um rund fünf Prozent leicht sinken, die Energiepreise der illwerke vkw blieben "auf tiefem Niveau stabil", hieß es. Insgesamt würden die Gesamtstromkosten für einen Durchschnittshaushalt nach derzeitigem Stand um rund 80 Euro brutto sinken. Man biete damit in Summe in Vorarlberg dauerhaft einen der günstigsten Strompreise in ganz Österreich, auch im Vergleich mit Deutschland und der Schweiz, so Vorstandsvorsitzender Christof Germann.

Aus für Nachtstrom

Die Produkte "Strom TagNacht", das nachts und samstagnachmittags günstigeren Strom bietet, sowie "Strom Wärme", ein Tarif speziell für Wärmepumpen, werden laut illwerke vkw ab 2026 nicht mehr für Neukunden und -kundinnen angeboten, diese entsprächen "nicht mehr den aktuellen energiewirtschaftlichen Gegebenheiten". Für Bestandskunden seien Anpassungen für 2026 in Vorbereitung, "die Auswirkungen auf das gesamte Angebot an Stromprodukten durch den Beschluss des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) werden derzeit intensiv geprüft", hieß es.

Steigerung bei Erdgas und neue Photovoltaik-Einspeistarife

Bei Erdgasprodukten ergebe sich aufgrund gestiegener Netztarife eine Kostenerhöhung um knapp ein Prozent. Der Anstieg werde aber durch eine Senkung der Energiepreise ab April 2026 zum Teil kompensiert. Die Gesamtkosten für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 15.000 kWh pro Jahr im Produkt "Erdgas Standard" stiegen damit um rund 15 Euro brutto pro Jahr. Veränderungen gibt es bei den Photovoltaik-Produkten: Für Neukunden und -kundinnen bei Photovoltaik-Anlagen werden zum 1. Jänner 2026 neue, variable Einspeistarife eingeführt, wahlweise mit monatlicher oder viertelstündlicher Preisänderung. Ab 2026 fördern die illwerke vkw die Anschaffung eines Batteriespeichers mit bis zu 500 Euro.

agr/hel

