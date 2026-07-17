SolarBank Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D1AL / ISIN: CA83417Y1088
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17.07.2026 16:00:00
Stromspeicher Anker Solarbank 4 Pro im Test: für ein Balkonkraftwerk zu schade
Die Anker Solarbank 4 Pro bietet eine PV-Eingangsleistung von 5000 Watt und kann bis zu 2500 Watt einspeisen. Was sie sonst noch leistet, zeigt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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