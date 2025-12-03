XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 06:40:38

Stromversorgung beschäftigt Energieminister in Stralsund

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Energieminister der Länder kommen am Donnerstag und Freitag in Stralsund zusammen. Breiten Raum nehmen die Stromversorgung und die Strompreise in Deutschland ein, wie der Gastgeber der Konferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Wolfgang Blank (parteilos), sagte.

Es reiche nicht, nur die große Industrie beim Strompreis zu entlasten, sagte Blank der Deutschen Presse-Agentur. Es brauche jetzt Impulse und Entscheidungen aus Berlin. "Auch unsere vielen kleinen und mittleren Betriebe und die Bürgerinnen und Bürger brauchen Strom, der bezahlbar ist", sagte er. "Unser Stromsystem muss flexibler und digitaler werden - das hilft, die Kosten zu senken."

Batteriespeicher

Als Beispiel nannte Blank die Batteriespeicher. Hier müsse der Bund für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen. "Da stapeln sich die Anträge auf Netzanschluss." Das Vergabeverfahren müsse reformiert und es müssten dringend Kriterien festgelegt werden, welches Projekt wann angeschlossen wird. "Kriterien könnten zum Beispiel der Reifegrad und die Netzdienlichkeit sein", so der Minister.

Batteriespeicher sollen Energie aus Strom und Sonne aufnehmen, wenn viel davon anfällt und so die Netze entlasten. Ist es dunkel, sollen sie Strom ins Netz einspeisen.

Aktuell gebe es zu viel energiepolitische Verunsicherung und zu wenig Planungssicherheit, kritisierte Blank. Dabei sei Verlässlichkeit "ganz entscheidend"./ili/DP/zb

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
