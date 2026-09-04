RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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04.09.2026 15:29:51
Strong August US payrolls report bolsters odds of September rate rise
Job numbers well above consensus, adding to hawks’ argument that inflation is a bigger problem than the labour marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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