Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
01.12.2025 18:37:13
Strong Vote of Confidence: Institutional Player Ups Stake in Energy Sector Stock
On November 12, 2025, One Charles Private Wealth Services, LLC disclosed a buy of LandBridge Company LLC (NYSE:LB), increasing its position by $1.03 million quarter-over-quarter.According to a Form 13-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 12, 2025, One Charles Private Wealth Services, LLC increased its stake in LandBridge Company LLC by 66,806 shares during the third quarter. The reported value of the position rose to $13.07 million at quarter-end, reflecting both new purchases and changes in the underlying share price.This was a buy; the LandBridge stake represents 3.43% of One Charles Private Wealth Services, LLC’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Confidence Inc. Registered Shs
|1 616,00
|-0,06%
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen geben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.