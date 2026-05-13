Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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13.05.2026 15:22:06
Stronger Russian rouble drives Food Empire’s Q1 revenue up 16.9% at US$159.7 million
The company’s board also approves a one-for-five bonus share issue to improve liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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