Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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13.05.2026 15:22:06

Stronger Russian rouble drives Food Empire’s Q1 revenue up 16.9% at US$159.7 million

The company’s board also approves a one-for-five bonus share issue to improve liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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