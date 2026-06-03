KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 14:15:00
Stroop-Effekt: KI-Modelle scheitern an klassischem Aufmerksamkeitstest
Wenn Farbbegriffe in einer falschen Farbe gedruckt werden, benötigen wir länger, diese zu benennen – wir können es aber. Bei KI-Modellen sieht das anders aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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