Stroud Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Stroud Resources lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at