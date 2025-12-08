Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
08.12.2025 15:12:00
Structure Therapeutics details positive trial data for a weight-loss pill, and the stock rockets
Structure Therapeutics is developing a daily GLP-1 receptor pill called aleniglipron, that just showed positive results from a Phase 2 trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!