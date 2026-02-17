Structure Therapeutics Incorporation Aktie
WKN DE: A3D5Y7 / ISIN: US86366E1064
|
17.02.2026 21:22:30
Structure Therapeutics Stock Up 187% in One Year as Fund Trims $8 Million From Stake
On February 17, 2026, Rock Springs Capital Management LP disclosed it sold 202,918 shares of Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), an estimated $8.29 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Rock Springs Capital Management LP reduced its holdings in Structure Therapeutics by 202,918 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of shares sold was $8.29 million, based on the average closing price for the quarter. The fund ended the period holding 748,236 shares, valued at $52.04 million as of December 31, 2025. The net position change, which includes both share activity and market movement, totaled $25.41 million for the quarter.Structure Therapeutics is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of novel oral small-molecule therapeutics for chronic diseases. Its strategy centers on leveraging proprietary GPCR-targeting platforms to address significant gaps in current treatment options. The company's competitive edge lies in its focus on oral delivery and a differentiated pipeline targeting validated but challenging disease pathways.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Structure Therapeutics Incorporation (spons. ADRs)
Analysen zu Structure Therapeutics Incorporation (spons. ADRs)
