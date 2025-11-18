CROPS Aktie
WKN DE: A1T92V / ISIN: JP3273100002
|
18.11.2025 07:00:10
Struggles of the world’s ‘second lung’ put one of the most beloved crops at risk
Lower rainfall threatens the wider belt producing three-quarters of cocoa, study saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!