Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
02.11.2025 06:11:14
Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
A charge of almost $5 billion for late deliveries of the new 777X aircraft pushed Boeing deep into the red in the last quarter. Revenues did rebound after a catastrophic 2024 showing, but further strikes loom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|174,40
|-1,31%
