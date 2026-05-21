Strukturwandel bei Fachmarktagglomerationen in Österreich 2025/2026

Die sogenannten Fachmarktagglomerationen, also Fachmarktgebiete und Retail Parks zumeist am Ortsrand, erleben aktuell grundlegende Veränderungen. Allen voran durch die Insolvenz von Kika/Leiner kam es laut Standort+Markt 2025/26 zu Leerständen, temporären Flächenrückgängen und Verschiebungen im Branchenmix. "Es gab eine strukturelle Marktbereinigung", sagte Gesellschafterin Brigitte Moser bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Zudem werde auf Nachnutzungen gesetzt.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch die hohe Inflation sowie die steigenden Betriebs- und Personalkosten bleiben Fachmarktagglomerationen laut Standort+Markt-Studie ein zentraler Bestandteil des Handels. Sie binden rund 26 Prozent des gesamten heimischen Kaufkraftpotenzials im Einzelhandel. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber der letzten Erhebung 2023/24 (26,7 Prozent). In diesen Gebieten wurden 2025/26 - bezogen auf den Einzelhandel - insgesamt rund 18,4 Milliarden Euro erwirtschaftet (2023/24: 17,7 Mrd. Euro), ein Plus von vier Prozent. Zähle man das einzelhandelsnahe Angebot (etwa Gastronomie, Dienstleistung) hinzu, steige das Umsatzvolumen auf 20,1 Mrd. Euro, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber 2023/24, hieß es.

300 Fachmarktagglomerationen mit 9.124 Fachmärkten (683 Leerstände) wurden 2025/26 gezählt. Auf einer Verkaufsfläche von knapp 8 Quadratkilometern sind 120 Retail Parks und 57 Shopping Malls eingebettet. Zum Vergleich: Zu Beginn der Erhebungen von Standort+Markt Anfang der 2000er-Jahre waren es rund 100 Agglomerationen.

Kurzfristbedarf stark zugenommen

Über die Jahre hinweg habe der Kurzfristbedarf stark zugenommen, also Lebensmittel- und Drogeriemärkte, so Moser. Sie blieben auch die "stabilsten und flächenproduktivsten Formate" und steigern sich noch weiter. Sie können die Schwächen der anderen Branchen kompensieren. Das gelte auch im Bereich der Non-Food-Diskonter für die Aktionspostenmärkte. Diese "gewinnen sowohl flächenmäßig als auch umsatzseitig stark an Gewicht". In Fachmarktgebieten liegt der Diskontanteil aktuell bei 22 Prozent (vor 20 Jahren: 15 Prozent), in Retail Parks bei 33 Prozent (vor 20 Jahren: 31 Prozent).

Gegenüber der letzten Erhebung vor zwei Jahren zeige sich ein Rückgang bei den großflächigen Formaten, auch bedingt durch den Wegfall von Kika/Leiner. Es werden zunehmend die Big-Box-Konzepte durch mittelgroße oder standardisierte Shops ersetzt. Die Weiterentwicklung der Fachmarktagglomerationen erfolge überwiegend durch Nachnutzung bestehender Flächen, nicht durch Expansion bzw. neuen Flächenversiegelungen, hieß es. "Die expansivste Phase war sicher vor 10, 20 Jahren", sagte Gesellschafter Roman Schwarzenecker. Das werde sich auch in den nächsten Jahren so fortsetzen - auch mit Blick auf die Diskussion um die Flächenversiegelung.

Trend zur Multifunktionalität erwartet

Er erwarte künftig eine verstärkte Ansiedelung von E-Ladestationen in den Fachmarktagglomerationen in einer Kombination mit Imbiss und Gastronomie, so Schwarzenecker. Er erwarte, dass der Trend zur Multifunktionalität auch hier zu Umnutzungen der Flächen führen werde, etwa für medizinische Einrichtungen. Durch die anhaltende verhaltene Konsumstimmung werde "das makroökonomische Umfeld auch in den nächsten zwei Jahren schwierig sein". Zudem zeichnen sich durch die derzeitigen hohen Energiepreise und Lieferkettenengpässe keine großen Expansionsbestrebungen, vor allem im Einzelhandelsbereich, ab.

rst/bel