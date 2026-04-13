13.04.2026 06:31:29

STrust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

STrust stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,31 JPY. Im Vorjahresquartal waren 156,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat STrust mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 69,79 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 234,80 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei STrust ein Gewinn pro Aktie von 222,47 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,31 Milliarden JPY, während im Vorjahr 19,22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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