STrust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STrust hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STrust ein EPS von 154,43 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat STrust im vergangenen Quartal 3,41 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STrust 8,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at