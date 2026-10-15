STrust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STrust stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 9,11 JPY. Im letzten Jahr hatte STrust einen Gewinn von 18,75 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 53,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at