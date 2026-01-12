STrust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

STrust lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 64,93 JPY, nach 45,31 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,17 Prozent auf 4,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,44 Milliarden JPY gelegen.

