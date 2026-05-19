Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|
19.05.2026 11:49:36
Stryker Buys Amplitude Vascular Systems For Upto $835 Mln To Expand Vascular Treatment Business
(RTTNews) - Tuesday, BioStar Capital announced that Amplitude Vascular Systems, Inc., a medical technology company, has been acquired by Stryker Corporation (SYK) at a purchase price of up to $835 million.
Amplitude Vascular Systems, which developed a next-generation hydraulic intravascular lithotripsy platform to treat calcified peripheral arterial disease, made the exit before getting FDA approval.
Stryker stated that the acquisition marked an important step in growing its vascular treatment business. Also, it plans to expand the Pulse System, a new treatment option that may work better than current methods using electric balloons or lasers, to help more patients.
In the pre-market hours, SYK is trading at $313.76, up 0.17 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
18.05.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.05.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.05.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Stryker-Anleger freuen (finanzen.at)
|
04.05.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.05.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
01.05.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Stryker stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)