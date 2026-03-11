StShine Optical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StShine Optical äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 TWD. Im Vorjahresviertel waren 4,49 TWD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,37 Prozent auf 942,5 Millionen TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,03 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte StShine Optical ein EPS von 14,82 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat StShine Optical im vergangenen Geschäftsjahr 4,12 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte StShine Optical 4,55 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at